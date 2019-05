Sarah Bettens wordt Sam. Dat kondigt de Belgische muzikant van K's Choice zaterdag zelf aan in een persbericht. Het voorbije jaar ontdekte hij dat hij transgender is en besloot dat hij verder door het leven wil als man.

'Transgender zijn is geen keuze. Ik ben het altijd al geweest, maar ik wist het niet. Openlijk door het leven gaan als transgenderman is echter wel een keuze, daarom voel ik een enorme dankbaarheid naar mijn vrouw, mijn kinderen, mijn ouders, mijn broers en hun familie, mijn vrienden en iedereen die me nauw aan het hart ligt voor de steun en om van me te houden voor wie ik ben', klinkt het.

Opluchting

De zanger neemt nu hormonen en daardoor verandert ook de stem. 'Ik werk met een stemcoach die me door deze veranderingen zal leiden, maar ik zal anders klinken. K's Choice zal met mij mee-evolueren en Rex Rebel, het nieuwe muzikale project waarvan ik deel uitmaak, zal een vrij originele mix worden van voor, tijdens en na mijn transitie.'

Bettens hoopt dat de fans geduldig zullen zijn en mee zullen nadenken over wat het betekent om transgender te zijn in onze maatschappij. 'Ik zou het geweldig vinden als jullie met mij meedenken en jullie eigen onderzoek doen naar transgender.'

In De Standaard Weekblad en in de vlog van Linde Merckpoel Linde Vlogt gaat hij dieper in op de transitie. 'Het is echt een grote opluchting', klinkt het. 'Ik zou graag de rol op me nemen om het normaler te maken zodat mensen zich een beeld kunnen vormen van wat het is om transgender te zijn.'