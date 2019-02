Ryan Adams beschuldigd van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag

'Ik was erg alleen. En hij was cool', zegt Ava, een jonge bassiste die in 2013, toen ze veertien was, contact zocht met Ryan Adams. De songwriter ging volgens Ava in op haar berichtjes. Maar dat online-gesprek liep snel uit de hand, schrijft The New York Times op basis van de conversaties. Uiteindelijk zouden de pikante tekstberichten uitmonden in Skypegesprekken, waarin Adams zich ontblootte voor het minderjarige meisje. 'Als mensen dit wisten, zouden ze denken dat ik R Kelly was', zou hij hebben geschreven.

Ava is een van de zeven vrouwen die in The New York Times tegen Adams getuigen. Ook zijn ex-vrouwen en muzikantes Mandy Moore en Phoebe Bridgers doen hun beklag.

Bridgers vertelt in het artikel hoe Adams haar aanvankelijk overlaadde met complimenten en graag met haar wilde samenwerken, maar hoe zijn fascinatie voor haar uitmondde in emotioneel misbruik van zijn kant. 'Hij drong erop aan dat ze gesprekken verliet om telefoonseks te hebben en dreigde uit het leven te stappen als ze niet onmiddellijk antwoordde', schrijft The New York Times, die ook Moore uitgebreid citeert: 'Zijn controlerend gedrag maakte het voor mij onmogelijk om contacten te leggen in de muziekindustrie.'

Vlak nadat het artikel werd gepubliceerd, reageerde Ryan Adams, die kan terugkijken op een indrukwekkende carrière en zeven Grammy Awards won, met een serie tweets. 'Ik ben geen perfecte man en heb veel fouten gemaakt. Aan iedereen die ik pijn heb gedaan, hoe onbewust ook, verontschuldig ik mij diep en zonder reserves.' Het artikel zelf noemt hij wel 'boosmakend inaccuraat'. 'Sommige details zijn verkeerd voorgesteld, sommige zijn overdreven, sommige zijn ronduit vals.'

Adams maakte in de loop der jaren zestien albums, waarmee hij aanvankelijk vooral in de country- en rockscene scoorde. Met 1989, zijn versie van het gelijknamige Taylor Swift-album, scoorde hij het best. Dit jaar komen er nog drie albums aan, liet Adams in januari weten.