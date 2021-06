Vier verassende platen.

Bad News. Good News.

...

Bad News. Good News.2020 was geen al te vrolijk jaar voor de muziekwereld. Daarom besloot het Gentse label N.E.W.S. Records het slechte nieuws letterlijk te verbranden om er Bad News. Good News. mee te maken, een verzamelaar op gelimiteerd vinyl waarin de assen van kranten vol berichtgeving over afgelaste concerten, gesloten zalen en financieel verlies werden geperst. Een symbolisch statement, maar ook gewoon een fijne plaat vol Belgische artiesten, onder wie Brihang, Compact Disk Dummies, Millionaire, Mauro Pawlowski, Stuff, Flying Horseman en Willy Organ. Te koop op 12 juni, Record Store Day.Brutalism van IdlesIets luguberder: de Britse postpunkband Idles bracht vier jaar geleden een gelimiteerde vinylversie uit van zijn debuutplaat met in elk exemplaar wat as van frontman Joe Talbots moeder, die tijdens de opnames was overleden en ook al op de hoes van het album prijkte. Honderd exemplaren werden verkocht aan honderd pond per stuk. 'Nu kun je zien dat we alles in onze kunst hebben gestopt', aldus de band.Gravestone Skylines van HellmouthHellmouth is een hardcorepunkband uit Detroit met een nogal godslasterend imago, veel doodshoofden en duivels in het artwork en nummers als Fuck Your Gods en Amen, Assholes. Om maar te zeggen: een negentiende-eeuwse Duitse bijbel ceremonieel verbranden en van de assen een plaat maken, ligt in de lijn der verwachtingen. 'Het vuur zag er prachtig uit terwijl het de pagina's likte, waardoor ze opkrulden, verdorden en overvloedige jezusrook afgaven', zo beschreef de band het ritueel. Wij weten ook niet precies wat jezusrook is.Uw eigen muzikale urneZin om na uw dood zélf een vinylplaat te worden? Dat kan dankzij And Vinyly, een Brits bedrijf gespecialiseerd in asvinyl dat ook de exemplaren van N.E.W.S. Records en Idles maakte. Zo kunt u uw stoffelijke resten in een plaat laten persen waarop uw eigen stem of favoriete liedjes te horen zijn. Dat het geluid er minder duidelijk door wordt, is net de bedoeling: aan de hand van de plofjes en kraakjes weet u waar de assen zitten. Volgens het bedrijf is het 'net iets interessanter dan in een pot op een schap staan'. Daar kunnen wij weinig tegen inbrengen.