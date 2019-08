Het volgende Eurovise Songfestival zal plaatsvinden in Rotterdam. Dat maakte de Nederlandse Publieke Omroep vrijdag bekend in een televisiespotje. Op 12 en 14 mei zijn de halve finales. Op 16 mei is de finale.

Toen de Nederlander Duncan Laurence in mei van dit jaar het Eurovisiesongfestival in Israël won met het nummer Arcades, toonden aanvankelijk negen Nederlandse steden hun belangstelling om het festival te organiseren. Al snel trokken Leeuwarden, Amsterdam, Den Haag en Breda zich terug. Bleven nog over: Rotterdam, Den Bosch, Arnhem, Utrecht en Maastricht. Daarna bleven uiteindelijk nog enkel Maastricht en Rotterdam in de race. Het is dus Rotterdam dat uiteindelijk het pleit heeft gewonnen.

Het muziekfestival zal plaatsvinden in de Ahoy. Het evenementencentrum staat nu nog letterlijk deels in de steigers vanwege een verbouwing, maar eerder zei directrice Jolanda Jansen al dat Ahoy ruim op tijd klaar zal zijn voor het songfestival. 'De tv-show zal in de arena plaatsvinden. Voor de greenroom, kantoorruimtes en persruimtes is er plaats in onze bestaande hallen. De nieuwbouw zullen we niet nodig hebben, en is tegen die tijd aan de buitenkant helemaal gereed.'

In de arena in het Rotterdamse complex is in ieder geval meer dan genoeg ruimte voor fans. Daar passen 16.000 mensen in, 6.000 meer dan was geëist. Ook aan de andere eisen wordt ruimschoots voldaan. Zo is het dak 23 meter hoog, terwijl een ondergrens van 18 meter werd aangehouden en kunnen de balken meer dan genoeg gewicht aan voor alle camera's en lichten.

Wie de show in Ahoy gaat presenteren wordt in december bekend. Wel is al duidelijk dat Marnix Kaart en Marc Pos de regisseurs zijn van de finale en de twee halve finales. De organisatie is in handen van NPO, AVROTROS en NOS samen met de European Broadcast Union (EBU).

Verhaal en daadkracht

'Met Rotterdam als gaststad voor het Eurovisiesongfestival kiezen we niet alleen voor een stad met een bijzonder verhaal en een onmiskenbare daadkracht', aldus Sietse Bakker, Executive Producer Event van het Eurovisiesongfestival 2020. 'We kiezen daarmee ook voor Rotterdam Ahoy, wat ons betreft de meest geschikte locatie om drie state-of-the-art tv-shows te produceren voor ruim 180 miljoen kijkers.'

De burgemeester van Maastricht reageert teleurgesteld. 'We zijn het niet geworden, heel teleurstellend', zei de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake. Nederland organiseert het Eurovisiesongfestival omdat de afgelopen editie gewonnen werd door Duncan Laurence. Het liedjesfestijn werd al vier keer eerder bij onze noorderburen georganiseerd: in Hilversum (1958), Amsterdam (1970) en Den Haag (1976 en 1980).