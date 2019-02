Rocksterren in de woonkamer: bekijk in première de nieuwe clip van Eriksson Delcroix

Bjorn Eriksson en zijn vrouw Nathalie Delcroix zijn niet alleen Vlaanderens meest geliefde bluegrassduo, maar ook het productiefste. Tussen 2014 en vandaag leverden de twee maar liefst vijf albums af. Met debuut For Ever (2014) en In Nashville Tennessee (2015) zochten ze het nog in de melancholie, en ook Heart Out of Its Mind (2016) en Magic Maker Love (2017) kleurden, na het verlies van twee muzikale vrienden, onoverkoombaar donker. Maar met hun jongste worp The Riverside Hotel, vernoemd naar het hotel in Mississippi waar legendes als Ike Turner over de vloer kwamen, is Eriksson Delcroix klaar om het verdriet achter zich te laten. 'We hebben onszelf vanaf de allereerste noot verplicht om geen mineurakkoorden te gebruiken en enkel uptempo muziek te spelen', zegt Bjorn Eriksson.

Om in de juiste creatieve stemming te komen, vertrokken hij en drummer Alain Rylant vorige zomer op roadtrip door Amerika. Geïnspireerd door het zuiderse landschap én The Riverside Hotel zelf keerde Eriksson met een koffer vol ideeën terug naar huis.

Na de oorwurm Louisiana Hot en de afwisselend onheilspellende en onschuldige titelsong The Riverside Hotel is er nu de nieuwe single Snap Off The Pearl Snap. En die heeft een fraaie videoclip gekregen. Daarin spelen Eriksson en Delcroix een koppel dat zich na de werkuren verkleedt als echte rocksterren. Met een amateuristische green screen transformeren ze de woonkamer naar een charmant podium en blazen ze stoom af. 'We lijken een beetje op Frank en Simonneke uit Thuis', lacht Eriksson.

Ook voor dit specifieke nummer ging het duo inspiratie zoeken in Amerika. 'Toen ik op de laatste dag van mijn roadtrip souvenirs wilde kopen, kwam ik een leuk cowboyhemd tegen. Op het etiket stond 'pearl snap' geschreven, de naam van een drukknoop op zo'n hemd. Het woord klonk te leuk om het niet te gebruiken in een nummer. Ik wist niet eens dat zo'n knoop een naam had.'

Of Eriksson dat cowboyhemd mee naar huis nam, is een raadsel, maar één ding is zeker: The Riverside Hotel en de nieuwe clip van Snap off the Pearl Snap zijn een genot voor de zintuigen. 'We zijn klaar om ons te amuseren en hebben zin om eens flink te bewegen op het podium.'