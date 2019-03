Rock Werchter werkt affiche af met Robyn, Mahalia, Lizzo en 27 andere acts

Met nog dertig extra namen is de affiche van Rock Werchter compleet. Richard Ashcroft, bekend van The Verve en van zichzelf, is de opvallendste nieuweling op de openingsdag, donderdag 27 juni. Voor de dag erna zijn onder anderen Robyn, Denzel Curry en Sea Girls aangekondigd.

Met Bear's Den, Beirut en Tourist LeMC kreeg zaterdag 29 juni een gezelligheidsinjectie, aangevuld met vreemdere vogels als Portland, dat vorig jaar De Nieuwe Lichting won, hipsterdiscokoning Donny Benèt en de hippe rockers van The Murder Capital. Op zondag 30 juni mogen de fans van onder anderen Mahalia, Lizzo, Zeal & Ardor en Sports Team zich opmaken voor een tripje naar Werchter.

Tickets voor Rock Werchter zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. De dagtickets voor vrijdag 28 juni, met Tool en The Cure bovenaan de affiche, zijn inmiddels uitverkocht. Dagtickets voor de andere festivaldagen en combitickets, goed voor vier dagen festival, zijn nog in verkoop.

De line-up van Rock Werchter 2019

Donderdag 27 juni

P!NK, Bastille, Elbow, Paul Kalkbrenner, Brockhampton, Charlotte Gainsbourg, Richard Ashcroft, Ólafur Arnalds, Vance Joy, Raleigh Ritchie, Maribou State, Bang Bang Romeo, KidCutUp

Vrijdag 28 juni

Tool, The Cure, Bring Me The Horizon, Kylie, Years & Years, Weezer, Janelle Monáe, The 1975, Robyn, Jungle, Khruangbin, Nothing But Thieves, Tom Misch, Snarky Puppy, Kurt Vile & The Violators, The Twilight Sad, Masego, Jessie Reyez, Denzel Curry, Whispering Sons, Our Last Night, Foxing, SWMRS, Yonaka, Sea Girls

Zaterdag 29 juni

Mumford & Sons, Florence + the Machine, Macklemore, The Good, The Bad & The Queen, Bear's Den, Beirut, Angèle, Tourist LeMC, THE BLAZE, Two Door Cinema Club, Miles Kane, Clean Bandit, Aurora,SYML, Strand of Oaks, King Princess, Portland, Barns Courtney, All Them Witches, The Marcus King Band, The Slow Readers Club, Alice Phoebe Lou, Donny Benét, The Murder Capital, John J. Presley

Zondag 30 juniMuse, Greta Van Fleet, Balthazar, New Order, Underworld, Parkway Drive, Mac DeMarco, Rosalía, Tamino, RY X, $uicideboy$, Yungblud, Lewis Capaldi, De Staat, Dean Lewis, Mahalia, Lizzo, Grace Carter, Zeal & Ardor, Sports Team, Amyl and The Sniffers, Deaf Havana, Laurel, Black Honey, Didirri