Met de aankondigingen van 64 nieuwe artiesten is de line-up van Rock Werchter bijna rond. Onder andere Fontaines D.C., Carly Rae Jepsen, Idles, Stikstof en Big Thief werden aan de affiche toegevoegd.

De komende editie van Rock Werchter vindt plaats van donderdag 30 juni tot en met zondag 3 juli. Eerder werden al grote namen als Metallica, Pearl Jam en Imagine Dragons en indiefavorieten aangekondigd, net als Phoebe Bridgers en Jorja Smith. Daar komen nu dus 64 nieuwe namen bij, waarom de affiche bijna volledig is.

Rockliefhebbers kunnen alvast uitkijken naar de komst van postpunkers Fontaines D.C. en Idles. Ook hardcoreband Turnstile, die vorig jaar met 'Glow on' een veel geprezen album uitbrachten, zullen de zwaardere gitaren naar over het festivalterrein doen schallen.

Wie meer van lieflijke indieliedjes houdt, kan de komst van Clairo al in z'n agenda zetten, net als die van Girl in Red en Big Thief.

Wie het meer voor pop heeft, kijkt ongetwijfeld uit naar de show van Carly Rae Jepsen. Ook Anne-Marie en Emma Bale zijn van de partij om het publiek van meezingers te voorzien.

Ten slotte blijven ook de hip-hoppers niet op hun honger zitten. Brusselse rapcrew Stiktstof bevestigde haar komst, net als Lous and the Yakuza. Ook internetrapper Joost komt de grens oversteken om zijn knotsgekke show aan het Werchterpubliek voor te stellen.

Een volledig overzicht van alle aangekondigde namen vindt u op de website van het festival, waar u ook nog steeds tickets kan kopen.

