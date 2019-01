Rock Werchter voegt Bastille toe aan affiche

De affiche van Rock Werchter 2019 is opnieuw een naam rijker. De Britse band Bastille treedt aan op 27 juni, de openingsdag van het festival. Ze deelt dan de affiche met onder meer Pink en Paul Kalkbrenner.

De groep rond Dan Smith kondigde een tijdje geleden aan dat ze aan een nieuw album werkt, Doom Days, waarvan een paar nummers meer dan waarschijnlijk de Werchterset zullen halen. Verder kan Bastille putten uit een resem wereldhits, van Pompei tot Things We Lost In The Fire.

Meer info op de website van Rock Werchter.

Alle tot nu toe bevestigde namen op een rijtje

27 juni: Pink, Bastille, Paul Kalkbrenner, Vance Joy, Bang Bang Romeo

28 juni: Tool, The Cure, Bring Me The Horizon, Kylie Minogue, Years & Years, Weezer, The 1975, Jungle, Nothing But Thieves, Tom Misch, Kurt Vile & The Violators

29 juni: Mumford & Sons, Florence + the Machine, Macklemore, The Blaze, Two Door Cinema Club, Miles Kane, Clean Bandit

30 juni: Muse, Underworld, Yungblud