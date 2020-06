Van 2 tot 5 juli organiseert Live Nation in het Festivalpark in Werchter een zomerbar ten voordele van LIVE2020, de steunactie voor de zwaar getroffen livemuzieksector.

De zomerbar vindt plaats onder de North West Walls torens in het Festivalpark volgens de geldende coronaregels voor horeca en events. Naast concerten op donderdag (Selah Sue), vrijdag (Tourist LeMC) en zaterdag (Bazart) voor maximum 200 aanwezigen, treden op zondagavond Arno, Emma Bale, Glints, SONS en Eefje de Visser op in een show die niet live kan bijgewoond worden, maar uitgezonden wordt via Canvas, Proximus Pickx en rockwerchter.be.

De voor donderdag, vrijdag en zaterdag aangekondigde groepen treden steeds op om 15u30 en 20u30. Per show zijn er 200 tickets beschikbaar. Gezien bezoekers aan tafeltjes van vier dienen plaats te nemen, worden de tickets uitsluitend per tafel aangeboden. Een pakket, dat bestaat uit vier tickets en één parkingticket, kost 45 euro per persoon. De tickets zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 20 juni om 10 uur via ticketmaster.be en proximus.be.

RWTV brengt via Proximus Pickx en op rockwerchter.be bovendien een selectie van de beste concerten uit de archieven van het festival. Het volledige online programma is binnenkort beschikbaar via de Rock Werchter-app en op rockwerchter.be. Er zijn ook online party's voorzien voor wie thuis of elders in zijn bubbel een feestje wil bouwen. Herinneringen zullen hierbij kunnen worden opgehaald en gedeeld. Op zaterdagavond wordt er gekwist onder leiding van Jan Delvaux en Jimmy Dewit van Belpop Bonanza. Inschrijven voor deze kwis kan via huiskamerquiz.be.

Via deze initiatieven willen de organisatoren van Rock Werchter tijdens dit festivalweekend fondsen verzamelen voor LIVE2020, het solidariteitsfonds van de livemuzieksector. Sinds vorige week biedt Rock Werchter ook een exclusieve merchandisecollectie via de webshops te koop aan ten voordele van LIVE2020. Het gaat om polsbandjes, T-shirts en petten 'voor een zomer in stijl'. Tijdens de show die op zondag 5 juli digitaal wordt uitgezonden, zal er ook veel inhoudelijke aandacht zijn voor de crisis waarin de livemuzieksector zich momenteel bevindt. (Belga)

