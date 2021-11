Onder meer Queens of The Stone Age, Pixies, alt-J en Keane zijn toegevoegd aan de affiche van Rock Werchter. Dat heeft de festivalorganisatie bekendgemaakt. In totaal zijn er zestien nieuwe namen aangekondigd. De affiche raakt zo meer en meer gevuld.

Rock Werchter vindt dit jaar van donderdag 30 juni tot en met zondag 3 juli plaats. Eerder was al bekend dat ronkende namen als Pearl Jam, Metallica en de Red Hot Chili Peppers naar Werchter zouden komen.

De organisatie voegt daar nu nog zestien nieuwe namen aan toe. Op donderdag staan zo Pearl Jam, Pixies, Beck en Haim op de planken. Vrijdag zijn Metallica, Queens of the Stone Age, Moderat, alt-J, The Streets en Sam Fender bevestigd. Zaterdag is tot nu toe de meest gevulde dag met Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Faith No More, Jamie xx, Jorja Smith, Bicep Live, Nothing But Thieves en Phoebe Bridgers. Het festival wordt zondag afgesloten met Sum 41, Polo G, Keane, The Killers en de Red Hot Chili Peppers.

De organisatie meldt dat er snel nog meer namen zullen volgen. De dagtickets voor vrijdag 1 juli zijn ondertussen al uitverkocht. Combitickets en dagtickets voor de andere dagen zijn nog te koop via ticketmaster.be, aan respectievelijk 243 en 110 euro.

Zowel in 2020 als 2021 werd het festival in een alternatieve vorm georganiseerd. Zo was er deze zomer het gesmaakte 'Werchter Parklife', een concertreeks tijdens de volledige maand juli. Vooral Belgische en Nederlandse artiesten traden toen op in Werchter.

