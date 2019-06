Op de eerste dag van Rock Werchter is een deel van het festivalterrein ontruimd nadat er processierupsen werden aangetroffen.

Dat melden onder meer VRT NWS, De Standaard en De Morgen.

De rupsen werden gevonden in eiken dicht bij The Barn, een van de vier podia op Rock Werchter. De zone rond de bomen werd meteen afgesloten en de organisatie schakelde de brandweer in. Die controleerde daarna 'boom per boom', schrijft de VRT, waar de rupsen exact zitten om ze daarna te vernietigen.

De haartjes van processierupsen, die vooral in de zomermaanden voorkomen, veroorzaken jeuk, huiduitslag en irritatie. Vorig jaar worstelde ook het Nederlandse festival Best Kept Secret met de ellendige beestjes. De organisatie daar probeerde dit jaar onder meer koolmezen naar het festivalterrein te lokken, omdat zij de rupsen massaal opeten.

Rock Werchter duurt nog tot en met zondag. Wie op het festivalterrein is en irritatie ondervindt, wordt aangeraden om de huid goed met water te wassen. Als de klachten erger worden, wendt u zich best tot het Rode Kruis.