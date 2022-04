Op zondag 26 juni, enkele dagen voor Rock Werchter, vindt op hetzelfde festivalterrein het eendaagse 'Rock Werchter Encore' plaats. Florence + the Machine werd bevestigd als headliner, de rest van de affiche volgt spoedig.

'De terugkeer van de festivals kondigt zich aan als een groots feest. En dat wordt gevierd met een extra festivaldag,' laat de organisatie van Rock Werchter weten in een persbericht. Op zondag 26 juni vindt éénmalig het eendagsfestival Rock Werchter Encore plaats, een bisronde van het festival om de terugkeer van de festivalzomer te vieren. Het vindt plaats po hetzelfde terrein als het hoofdfestival, en de podia van de main stage en The Barn zullen er reeds opgewarmd worden.

Samen met die aankodiging werd ook Florence + the Machine bevestigd als headliner. De organisatie belooft om de rest van de line-up binnenkort ook bekend te maken.

De ticketverkoop start op 14 april om 10 uur. Voor een ticket zal u 94 euro betalen, tenzij u al een ticket voor Rock Werchter hebt. In dat geval krijgt u 10 euro korting.

