De grootste rockband van het moment, zo blijkt.

Minder dan één minuut had Måneskin, de Italiaanse winnaar van het recentste Eurovisiesongfestival, nodig om zijn passage op de Lokerse Feesten (5/8) uit te verkopen. Waarmee het ook bij ons niet meer te ontkennen viel: Måneskin is iets speciaals aan het doen. Terwijl de rest van de wereld zich na hun zege afvroeg of Damiano David nu wel of niet coke had zitten snuiven, was Måneskin al bezig aan een waanzinnige run op de hitlijsten. Vreemd genoeg niet zozeer met Zitti e buoni, het nummer waarmee de Italianen Eurosong won, maar met twee andere songs. I Wanna Be Your Slave, een Engelstalige single, stond de voorbije maand overal in Europa in de top tien. Beggin' - een cover van Frankie Valli & The Four Seasons die ze drie jaar geleden opnamen na hun winst in de Italiaanse X-Factor - groeide organisch uit tot een onverwachte wereldhit, zelfs in het Verenigd Koninkrijk en de VS . Twee gitaarnummers bovenaan in de charts: dat was lang geleden. Opvallend daarbij is de rol van generatie Z, niet meteen het klassieke gitaarpubliek. Het is namelijk vooral via TikTok, YouTube en Spotify dat Måneskin de hitlijsten bestormde. Beggin' werd op TikTok al in vier miljoen video's gebruikt en staat in de wereldwijde Spotify-chart op één. Met meer dan veertig miljoen maandelijkse luisteraars is Måneskin er ook de meest beluisterde rockband van vandaag. (Ter vergelijking: Royal Blood en Foo Fighters hebben er respectievelijk 3,5 en 13 miljoen. Een popster als Billie Eilish heeft er dezer dagen een kleine vijftig miljoen.) De cijfers liegen niet: Maneskin is het grootste commerciële rockfenomeen sinds Kings of Leon in 2008. Klassieke rockliefhebbers hebben het daar ook deze keer moeilijk mee, zo blijkt (zie ook 'De chronologisch geordende hatermening' hiernaast). 'Als dit is wat er vandaag werkt, dan was rock beter dood gebleven', aldus Stereogum. Maar los van uw opinie over hun muziek, blijft het interessant dat net deze band de tieners weer aan de gitaar lijkt te krijgen. Ze komen niet uit het Verenigd Koninkrijk of de VS, de traditionele rockleveranciers, en ze werden gelanceerd via de Italiaanse X-Factor en Eurosong, wat tien jaar geleden ondenkbaar zou zijn geweest. Hun imago is geënt op de glamrock van de seventies, de meest queer periode in de rockgeschiedenis. Ze stralen seks uit, maar zonder machismo, en hanteren rock-'n-roll als een aesthetic, op maat van TikTok. Het lijkt geen toeval dat Måneskin een snaar beroert. Hoezeer ze ook schatplichtig zijn aan het verleden, Måneskin zou wel eens het begin van een nieuw soort rock-'n-roll kunnen zijn. - Spreek uit 'Moneskin'. Niet 'Meenjskin'. Deens voor 'maanlicht'. - Na de oorspronkelijke versie van Frankie Valli & The Four Seasons uit 1967 en de cover van Madcon uit 2007 is het al de derde keer dat Beggin' in de hitlijsten opduikt. - Måneskin heeft zich, in tijden waarin Damiano David nog in jeanshemden rondliep, ook gewaagd aan een cover van Raggamuffin' van Selah Sue, te vinden op YouTube. Zijn we niet wild van. - Oekraïne en IJsland waren dit jaar ook niet slecht, als we erover nadenken. Hoe is Eurosong eigenlijk opnieuw muzikaal relevant geworden?