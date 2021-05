Maak kennis met de wel héél vreemde videoclips en vrolijke funk van Remi Wolf.

Leeftijd: 25

...

In het lang: Zet eender welke videoclip van Remi Wolf op en u maakt een gratis lsd-trip naar een soort niemandsland tussen Willy Wonka's chocoladefabriek en een ontspoord dorp uit The Sims. De Amerikaanse artieste heeft de voorbije twee jaar haar eigen neonkleurige universum gecreëerd, met de hulp van greenscreens, opvallende outfits, gekke danspasjes en de absurde cgi-visuals van regisseuse Agusta Yr. U wordt er meteen vrolijk van, maar ook een beetje duizelig. Net zoals van de bijbehorende muziek, een speelse mix van funk, soul en pop die Wolf zelf omschrijft als 'ADHD anthems' en 'magisch surrealisme'. Fijn weetje: How Bizarre van OMC is haar favoriete nummer. Dat houdt steek. Remi Wolf valt op, maar ze weet dan ook donders goed waar ze mee bezig is. Op haar vijftiende trok ze impulsief op pad als straatmuzikant, verdiende ze in twee uur tijd 180 dollar en dacht ze voor het eerst: misschien zit hier een toekomst in. En dus waagde ze twee jaar later haar kans in American Idol, ruilde ze de Californische suburbs in voor Los Angeles, waar ze begon ze te studeren aan de USC Thornton School of Music. In 2019 verscheen haar debuut-ep You're a Dog!, die ze vorig jaar opvolgde met I'm Allergic to Dogs! Van die laatste verschijnt nu een remix-ep getiteld We Love Dogs!, waarop onder meer Beck, Panda Bear, Dominic Fike, Hot Chip en Porches haar songs onder handen nemen. Een ideale kennismaking met de wondere wereld van Remi Wolf. En eventueel ook met de Italiaanse keuken. 'Ik hoop dat je lasagne of melanzane alla parmigiana maakt tijdens het luisteren naar de ep', tipt Wolf. Een willekeurige quote: 'Ik weet niet hoe ik moet praten over muziek maken. Ik maak gewoon muziek. Een beetje zoals wanneer je kaka doet. Mijn songs zijn mijn schattige drolletjes en jullie zijn mijn gazon.'