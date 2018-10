Regisseur van 'Selma' werkt aan documentaire over Prince

Ava DuVernay, de regisseur van onder meer Selma en A Wrinkle in Time, gaat voor Netflix een documentaire in meerdere delen maken over het leven en werk van Prince, die twee jaar geleden overleed. Het is voor DuVernay, die als eerste zwarte vrouwelijke cineast een Golden Globe-nominatie voor beste regisseur kreeg, een terugkeer naar haar oude liefde: haar eerste werken als regisseur waren muziekdocumentaires over underground hiphop.

'Prince was een genie en een genoegen voor de zintuigen', vertelde DuVernay aan de Amerikaanse filmwebsite Deadline. 'Hij was als geen ander. Hij sloopte elke grens en deelde heel zijn hart via zijn muziek. De enige manier waarop ik deze film kan maken, is met liefde, en met grote zorg.'

Opvallend: DuVernay krijgt van de erven van de overleden funklegende toegang tot zijn archieven, ook wel The Vault genoemd. In september kwam er voor het eerst sinds Prince' dood materiaal uit die archieven naar buiten in de vorm van Piano and a Microphone 1983, een postuum album waarop hij onder meer A Case of You van Joni Mitchell covert.

Voor DuVernay zijn het drukke tijden. Ze filmt dezer dagen aan de mini-serie Central Park Five, gebaseerd op een waargebeurd verhaal over vijf zwarte mannen die ten onrechte worden beschuldigd van verkrachting. Daarnaast werkt ze aan een bewerking van The New Gods, een comic uit het DC-universum.