Een rechter in Los Angeles heeft het verzoek van Britney Spears afgewezen om haar vader te ontslaan als bewindvoerder. De 39-jarige popster wilde financiële instelling Bessemer Trust aangesteld zien als 'enige conservator'. Bessemer Trust wordt nu medeconservator, maar ook vader Jamie Spears wordt bevestigd in die rol.

De uitspraak komt er een week na de veelbesproken getuigenis van Britney Spears, waarin ze fors stelde dat ze af wou van de bewindvoering van haar vader. Ze werd onder de complexe wettelijke regeling - die normaal alleen wordt toegepast voor heel oude en zieke mensen - geplaatst in 2008 na een reeks mentale inzinkingen.

De popster zei dat ze zich een 'slaaf' van haar vader voelt en dat ze de bewindvoering aanvoelt als 'gewelddadig'. Spears, moeder van twee kinderen met haar ex-echtgenoot Kevin Federline, stelde ook nog dat ze eigenlijk wil trouwen met haar vriend Sam Asghari en nog een kind wil, maar dat ze een spiraaltje heeft. 'Ik wil dat het eruit gaat, maar ze willen me niet naar de dokter brengen om het te laten verwijderen', luidde het.

De 68-jarige Jamie Spears heeft voor de rechtbank ontkend dat hij verantwoordelijk was voor de beperkingen op het privéleven van zijn dochter. Hij overzag haar zakelijke imperium gedurende 13 jaar, maar voor haar persoonlijke zaken is hij sinds september 2019 niet meer verantwoordelijk, toen hij die rol neerlegde vanwege gezondheidsproblemen.

Voor de persoonlijke zaken werd Jamie Spears tijdelijk afgelost door Jodi Montgomery. Volgens de advocaten van Jamie heeft Samuel Ingham, de advocaat van zijn dochter, een verzoek ingediend om Montgomery's functie permanent te maken, maar weerspiegelt dat de wensen van Britney Spears niet.

