Raymond van het Groenewoud start een tournee met twaalf concerten voor de nieuwe Te Gek!?-campagne. Die wil dit jaar het stigma rond depressie doorbreken met onder meer een informatieve website, een podcastreeks en een tentoonstelling. Maar dus ook met optredens van Raymond van het Groenewoud. Niet in concertzalen... maar in twaalf psychiatrische centra.

De Te Gek!?-campagne wil komend jaar mensen bewust maken rond depressies. Door het stigma is het voor heel wat mensen moeilijk om daarover te praten. Nochtans komt 1 persoon op 4 er vroeg of laat mee in aanraking. Wereldwijd lijden naar schatting 264 miljoen mensen aan een depressie. In Gent wordt woensdag de nieuwe campagne afgetrapt met Van het Groenewoud, die een sobere versie van 'Het is zo lekker (zonder zwart gemoed)' brengt in het Museum Dr. Guislain. Een eerste van 12 concerten in Vlaamse psychiatrische centra. Die zijn voor het publiek toegankelijk, zodat mensen kennis maken met het leven in een instelling. De akoestische versie van 'Het is zo lekker (zonder zwart gemoed)' is dit jaar het het themalied van de Te Gek!?-campagne en komt met een intieme videoclip in zwart-wit. Van het Groenewoud heeft zelf nooit een depressie gehad. Maar hij weet wat neerslachtigheid is en zingt daarover in zijn liedjes. De concertreeks loopt tot 1 december 2021.

