Luister naar een live-sessie van Ratmosphere, de Brugse band die dikke maatjes is met Balthazar en dolt met figuren als Donny Benèt en Alex Cameron.

De eerste show van Ratmosphere was in het voorprogramma van Warhaus, het zijproject van Balthazar-bard Maarten Devoldere. Qua vliegende start kan dat tellen, al kwam dat optreden ook niet uit de lucht vallen: de broers achter Ratmosphere, Robin en Brecht Serruys, speelden met hun andere band Soviet Grass al in het voorprogramma van Balthazar.

Met andere woorden: de Serruysen zijn goed bezig. Met Ratmosphere laten ze de stroom aan net niet kitscherige synthpop met een royale lik nostalgie - denk aan figuren als Alex Cameron - vertakken richting onze wateren. Hebben ze al op zak: kekke keyboards en een handvol theatrale gitaarsolo's. Hebben ze nog voor de boeg: een Nederlandse tour met Black Box Revelation. Nu al voorproeven? Hieronder vindt u een deel van de sessie die Ratmosphere speelde op Theater aan Zee.