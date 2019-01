Rapper Soufiane Eddyani: 'Nummer 'Amigo' gaat niet over tienerpooierschap'

In een schriftelijke reactie aan VRT NWS bevestigt de Antwerpse rapper Soufiane Eddyani dat het nummer 'Amigo' opgedragen is aan zijn voor tienerpooierschap veroordeelde vriend Bilal 'Moreno' A., maar dat het raplied inhoudelijk 'niet over zijn verhaal gaat'.