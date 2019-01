R. Kelly, voor de zoveelste keer uit de gratie gevallen, treedt op in Amsterdam

Terwijl de muziekwereld in de ban is van Surviving R. Kelly, een nieuwe documentaire waarin vijftig mensen getuigen over het extreme seksueel geweld dat de zanger verschillende jaren lang heeft gepleegd, plant Kelly gewoon nieuwe concerten. Zo staat hij op 12 en 14 april op Duitse podia en komt hij op 20 april naar The Box, een zaal met een capaciteit van 2800 man in Amsterdam. Dat blijkt uit een persbericht dat concertpromotor J-Noah Entertainment verstuurde naar de Nederlandse media. Daarin wordt de documentaire doodleuk vermeld in één zinnetje op het einde.

J-Noah Entertainment specialiseert zich in Amerikaanse R&B en rap en probeerde vorig jaar ook om Tekashi 6ix9ine, nog een rapper met een ellenlang strafblad, naar Europa te halen. Die concerten werden uiteindelijk afgelast nadat 6ix9ine in de gevangenis belandde.

In de nasleep van de documentaire haalde Lady Gaga Do What You Want, haar duet met Kelly, weg van de download- en streamingsites. Ook andere muzikanten keren zich, andermaal, massaal van hem af. Het Amerikaanse gerecht onderzoekt inmiddels de beschuldigingen.

Kelly was getrouwd met de toen vijftienjarige R&B-zangeres Aaliyah en zou ook met andere minderjarige meisjes seksuele relaties hebben gehad terwijl hij zelf meerderjarig was. Andere getuigen zeggen dat Kelly, die volgens de Amerikaanse showbizzwebsite TMZ met paniekaanvallen in het ziekenhis is beland, zich daarnaast omringde met vrouwen die hij als seksslaven gebruikt.

Knack Focus vroeg de mensen van The Box om commentaar via de socialemediakanalen van de concertzaal, maar zij verwezen ons door naar J-Noah Entertainment, dat niet bereikbaar was voor commentaar.