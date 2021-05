Deze jonge zangeres en rapper droomt van haar eigen teenringen.

Aka: Audrey Chu

...

In het lang: Het begon allemaal met een powerpointpresentatie. Audrey Nuna zat in haar eerste jaar aan het prestigieuze Clive Davis Institute of Recorded Music toen ze besloot dat ze beter een sabbatjaar kon nemen om op haar muziek te focussen. En dus haalde ze haar beste taartdiagrammen, analyses en financiële plannen boven om haar Koreaanse ouders te overtuigen. Met succes. Intussen is haar sabbatjaar voor onbepaalde tijd verlengd en krijgen haar ouders steeds meer redenen om trots te zijn. De zangeres annex rapper bereikt maandelijks een miljoen Spotify-luisteraars. NME noemt haar 'de nieuwe visionair van de modern r&b'. Ze tekende een contract bij Arista Records. En deze maand brengt ze haar eerste ep uit. Niet dat Nuna onbeslagen op het ijs komt. Ze begon al in de lagere school zanglessen te volgen, mocht op haar tiende America the Beautiful zingen tijdens de US Open en werd op haar zestiende dankzij haar Instagram-covers van Childish Gambino en Drake ontdekt door Roc Nation-producer Anwar Sawyer, die intussen haar manager is. Inmiddels fabriceert ze al enkele jaren zélf catchy songs waarmee ze zich van haar meest veelzijdige kant laat zien, van hypnotiserende r&b-nummers als Time en Space tot energetische rap à la Comic Sans en Damn Right. Allicht was het haar dus ook zonder powerpointpresentatie gelukt. Een willekeurige quote: 'Ik wil ooit een samenwerking met een ijsmerk doen. En een teenringsamenwerking. En ik wil films regisseren. Er is nog zoveel dat ik wil doen.'