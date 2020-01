De grootste verrassing de 1000 Klassiekers, de jaarlijkse eindejaarslijst van Radio 2, heet zonder twijfel Willy Sommers. De Vlaamse zanger klom met Laat de zon in je hart van 21 naar 4 en leverde meteen het jongste nummer uit de hele top 20 af. Ook John Lennon (van 33 naar 5 met Imagine) en Billy Joel (van 24 naar 13 met Piano Man) deden een goede zaak in de hoogste regionen van de lijst.

Maar het is toch weer Bohemian Rhapsody van Queen dat door de luisteraars van Radio 2 is verkozen tot de ultieme klassieker. Het bombastische rockepos staat voor het vierde jaar op rij bovenaan en stond in de dertien edities van de 1000 Klassiekers al negen keer op één. Dancing Queen van ABBA staat net zoals vorig jaar op 2, Elvis Presley haalde met Suspicious Minds de derde stek.

Dit jaar werd de lijst voor het eerst op voorhand bekendgemaakt, met uitzondering van de top 20. De luisteraars konden tot het laatste moment stemmen voor de volgorde van die laatste twintig nummers.

De top 20 van de 1000 Klassiekers

1. (1) Queen -- Bohemian Rhapsody

2. (2) ABBA -- Dancing Queen

3. (8) Elvis Presley -- Suspicious Minds

4. (21) Willy Sommers -- Laat de zon in je hart

5. (33) John Lennon -- Imagine

6. (5) Barry White -- You're the First, My Last, My Everything

7. (16) Gorki -- Mia

8. (4) Deep Purple -- Child in Time

9. (10) ABBA -- The Winner Takes it All

10. (12) Dire Straits -- Sultans of Swing

11. (7) Bryan Adams -- Summer of '69

12. (6) The Eagles -- Hotel California

13. (24) Billy Joel -- Piano Man

14. (13) Steve Harley & Cockney Rebel -- Sebastian

15. (17) Led Zeppelin - Stairway to Heaven

16. (20) Metallica -- Nothing Else Matters

17. (25) Electric Light Orchestra -- Mr. Blue Sky

18. (18) Meat Loaf -- Paradise by the Dashboard Light

19. (9) Toto -- Africa

20. (11) Queen - Don't Stop Me Now

Tussen haakjes de plaats van het nummer vorig jaar