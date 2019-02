Pukkelpop verrast en kondigt twee optredens van The National aan

Na Tame Impala, Twenty One Idiots, Royal Blood en Billie Eilish laat Pukkelpop opnieuw twee namen op de wereld los: Prophets of Rage en The National. Voor die laatste groep wordt het de vijfde én zesde passage in Kiewit, want de band rond Matt Berninger sluit de Marquee af op vrijdag 16 en zondag 18 augustus. Met die dubbele boeking viert de band haar twintigjarig bestaan. Dat het twee verschillende sets worden, staat vast, maar verder wil de band nog niets kwijt.

Daarnaast is met Prophets of Rage een clubje muziekveteranen aan de affiche toegevoegd. De supergroep van Tom Morello, Tim Commerford en Brad Wilk van Rage Against The Machine, Chuck D van Public Enemy en B-Real van Cypress Hill stond twee jaar geleden nog op Rock Werchter met op de setlist klassiekers van de drie groepen.

De ticketverkoop start maandag 25 februari om 13.00u via www.pukkelpop.be en www.proximusgoformusic.be. De prijs van de tickets blijft hetzelfde als vorig jaar. Een dagticket kost €100, een combiticket kost €205.