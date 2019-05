Kelis en Mura Masa voeren de lijst van 31 artiesten aan die Pukkelpop aan de line-up heeft toegevoegd. Ook Blu Samu, Brihang, Evil Invaders en Cellini moeten nog meer boys to the yard brengen.

De Pukkelpopaffiche heeft nog eens een flinke groeischeut gekregen. Maar liefst 31 namen voegde de organisatie aan de affiche toe.

Voor vrijdag 16 augustus is Mura Masa bevestigd, net als Plague Vendor, Robbing Millions, Blu Samu, Brihang, Atis, DJ Berre, Eagl, Jewels, One Track Brain, Timmerman, SHDDR en Faisal. De dag erna is de affiche versterkt met twee Belgische gitaarbands, Fornet en Evil Invaders, met daarnaast Bearsøme, Bjeor, Cellini, DTM Funk B2B Arno Lemons, Klaps en A Local Hero .

Fans van Kelis mogen dan weer beginnen aftellen naar zondag 18 augustus, want de Amerikaanse r&b-zangeres komt dan voor de vijfde keer naar Pukkelpop. Ook DaBaby, Shht , Fulco, Ata Kak, Lefto, Maxim Lanyn Susobrino, Jacin Trill & Leafs en M&T & RTTN feat. MC Seko & MC Mota. Simple Creatures hebben helaas geannuleerd.

De ticketverkoop voor Pukkelpop is bezig. Alle info vindt u hier.