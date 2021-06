Vanaf woensdag 16 juni kunt u u van een kaartje voor Pukkelpop verzekeren. Het festival in Kiewit, dat gepland staat van 19 tot 22 augustus, mikt op een volwaardige editie met 66.000 bezoekers per dag.

Een line-up is er nog niet, maar volgende week start wel al de ticketverkoop van Pukkelpop. Tot en met 30 juni kunnen alleen vanuit België tickets worden besteld.

De organisatie belooft binnenkort meer details over onder andere de veiligheidsmaatregelen, de line-up en de campings bekend te maken. 'Via een speciale taskforce, gestuurd vanuit de overheid, laat de festivalorganisatie zich vakkundig begeleiden richting augustus', klinkt het. 'Veiligheid is het gezamenlijke credo. We willen van Pukkelpop een veilige plek maken waar iedereen met een gerust hart kan komen feesten en genieten.'

Pukkelpop zal dit jaar doorgaan op volledige capaciteit, zo maakte organisator Chokri Mahassine vorige maand bekend. Dat komt neer op zo'n 66.000 bezoekers per dag. Volgens de organisatie zou daarbij geen sprake zijn van social distancing of mondmaskers. Festivalgangers zouden wel een vaccinatiepaspoort moeten kunnen tonen, of kunnen zich laten testen. (Belga)

Pukkelpop 2021 19 tot 22 augustus, Kiewit.

Een line-up is er nog niet, maar volgende week start wel al de ticketverkoop van Pukkelpop. Tot en met 30 juni kunnen alleen vanuit België tickets worden besteld.De organisatie belooft binnenkort meer details over onder andere de veiligheidsmaatregelen, de line-up en de campings bekend te maken. 'Via een speciale taskforce, gestuurd vanuit de overheid, laat de festivalorganisatie zich vakkundig begeleiden richting augustus', klinkt het. 'Veiligheid is het gezamenlijke credo. We willen van Pukkelpop een veilige plek maken waar iedereen met een gerust hart kan komen feesten en genieten.'Pukkelpop zal dit jaar doorgaan op volledige capaciteit, zo maakte organisator Chokri Mahassine vorige maand bekend. Dat komt neer op zo'n 66.000 bezoekers per dag. Volgens de organisatie zou daarbij geen sprake zijn van social distancing of mondmaskers. Festivalgangers zouden wel een vaccinatiepaspoort moeten kunnen tonen, of kunnen zich laten testen. (Belga)