Een nieuwigheid voor de bezoekers van Pukkelpop: het festival pakt uit met een oase van rust en experiment, gecureerd door drie bekende creatievelingen.

De Vall-ey, zo heet de nieuwe belevingssite waarmee Pukkelpop dit jaar uitpakt. Het Limburgse festival maakt onder die naam een bosrijk gedeelte op het festival vrij voor experimentele muziek, theater, street art, kunst en andere performance art. Een cultuurbos noemt de organisatie het, een plek om te ontspannen tussen al het festivalgeweld.

Het programma van de Vall-ey is elke festivaldag, behalve donderdag, in handen van een andere curator. Op vrijdag 16 augustus is dat drummer Lander Gyselinck, die al op Pukkelpop staat met Beraadgeslagen. Op zaterdag is het de beurt aan Eva De Roo, Studio Brussel-presentatrice en als MC van Skyve ook gangmaker van de eerste avond op Pukkelpop. Zondag is het experimentele bos in handen van Charlotte Adigéry, die niet alleen onder eigen naam, maar ook als Wwwater haar beloftestatus pijlsnel aan het ontstijgen is.

Wie het allemaal wil meemaken, zal snel moeten zijn: de Vall-ey heeft plaats voor zo'n vierhonderd festivalgangers.