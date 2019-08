'Vergeet de pintjes van plastic en alle andere vochten die Chokri ons dit weekend serveert: vanaf nu drinken we enkel nog de pure, ongemengde klasse die Matt Berninger vrijdag voor ons tapte', schreef ik luttele uren na het ronduit briljante eerste verjaardagsconcert van The National. Goed nieuws: toen de groep 48 uur later opnieuw het podium besteeg, was het vat nog steeds niet af.

Andermaal reed The National een foutloos parcours, deze keer met een door de fans samengestelde playlist. Het werd zoals verwacht een greatest hits-show, waarin de band het geëxperimenteer van vrijdag achterwege liet. We noteerden hoe een van de broertjes Dessner - in het donker kunnen we ze écht niet uit elkaar houden - die tijdens I Need My Girl met een gitaar in het rond zwierde om ze nóg harder te laten gieren, maar verder week de groep niet af.

Gelukkig blijven Fake Empire, Bloodbuzz Ohio, Mistaken For Strangers en de dertien andere krakers op de setlist van dit ererondje ook in hun doordeweekse plunje onweerstaanbaar. Bovendien wist de nationale volkswil ons ook een paar keer te verrassen. Met All The Wine uit Alligator (2005) bijvoorbeeld, of met Light Years, een ballade uit I Am Easy To Find, het album dat de groep dit jaar nog uitbracht maar dus wel al in het collectieve geheugen zit.

Vooraf had Matt Berninger twee totaal verschillende verjaardagssets beloofd. Dat klopte niet helemaal: Rylan haalde twee keer de cut, net als Mr November en de akoestische kampvuurversie van Vanderlyle Crybaby Geeks, die de rol van Terrible Love als obligatoire afsluiter allang heeft overgenomen. Achter de twee concerten gingen wel totaal verschillende concepten schuil: de eerste show draaide om wat The National u wilde vertellen, de tweede om het omgekeerde. En dat was exact wat van deze tweede Nationalshow, knap zonder ons omver te blazen, alsnog een viersterrenavond maakte: de mensen, die elk nummer, jong of oud, onthaalden als een vriend die ze al veel te lang niet meer hadden gezien en zongen de teksten met eilishiaans enthousiasme mee - en ja, vanaf vandaag is dat een bestaand adjectief.

Hebben we daar nog iets aan te voegen? Nee, tenzij dit: merci, Matt, Aaron, Bryce, Scott en Bryan. Merci om stug te blijven volhouden toen heel New York stond te geilen op The Strokes en niemand een cent gaf om jullie kansen. Merci om te doen wat jullie doen, ook al toetert er elke week wel iemand dat het nu toch echt wel voorbij is voor witte mannen met gitaren. Merci om altijd eerst pleisters op onze wonden te kleven en dan pas op die van julliezelf. Merci voor de liedjes, de albums, de concerten, de break-upsongs, de openingsdansen, de schoonheid, de warmte, de liefde en, vooral, voor dit wonderbaarlijke weekend.