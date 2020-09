Zangeres, producer, componist, gamemaker, cottagecorepionier: Oklou is het allemaal.

Aka: Marylou Mayniel Locatie: Londen Instagram: @aavril_alvarez

Ze groeide op op het Franse platteland, zong daar als kleuter in het plaatselijke koor en begon al snel aan een opleiding klassieke piano en cello. Oklou was al cottagecore nog voor TikTok die hippe subcultuur uitvond. Tot ze als tiener de hiphop- en dance-cd's ontdekte die haar broer uit de bibliotheek leende en ze zich onderdompelde in de wondere wereld van het wereldwijde web. 'Het eerste album dat ik ooit met mijn eigen geld heb gekocht, was er eentje van Gorillaz. Dat is nog steeds een van mijn favoriete artistieke werken', vertelde ze aan Dazed & Confused.

Na een verhuizing verzeilde ze in de elektronische underground van Parijs, richtte ze het vrouwelijk dj-collectief TGAF op en begon ze zelf muziek te schrijven en te producen. Oklou blijkt zich het meest thuis te voelen op het kruispunt tussen de klassieke en de digitale werelden. Het resultaat is een mix van melancholische ballades, avant-gardistische r&b, etherische zang, autotune en samples van Cardi B, Carly Rae Jepsen en Miley Cyrus. Intussen woont Oklou in Londen, heeft ze de ep's Avril (2014) en The Rite of May (2018) op haar naam staan, maakt ze samen met Coucou Chloe, Shygirl en Sega Bodega deel uit van het vooruitstrevende Londense label en collectief Nuxxe en werkt ze samen met Mura Masa. Tussendoor ontwikkelde ze nog een eigen game genaamd, Zone W/O People, waarvan ze zelf de soundtrack verzorgde. Deze week volgt haar langverwachte debuutmixtape Galore, die ze het voorbije jaar bij elkaar schreef en producete. De boeren mogen trots zijn.

Een willekeurige quote: 'Ik ben opgegroeid in een vrij homogene omgeving op het platteland. Redelijk vlak en een beetje saai, om eerlijk te zijn. De mensen in mijn dorp waren voornamelijk boeren.'

