De Schotse dj, producer en artiest SOPHIE (34) is volgens een statement van haar team na een ongeluk overleden in Athene.

MixMag kondigt het overlijden van SOPHIE aan. Het nieuws werd bevestigd door het team van de artiest. 'Het is met groot verdriet dat we aankondigen dat artiest en producer SOPHIE deze ochtend om vier uur na een plots ongeluk is overleden in Athene, waar ze woonde. Op dit moment is respect en privacy voor haar familie onze prioriteit', stelt het officiële statement.

'SOPHIE was een pionier op vlak van een nieuw geluid, een van de meest invloedrijke artiesten van het afgelopen decennium', besluit het statement. 'Niet alleen omwille van haar ingenieuze werk als producer en haar creativiteit, maar ook door de boodschap en zichtbaarheid die ze wist te bereiken. Een icoon van bevrijding.'

Rolmodel

Enkele jaren geleden veroverde de Schotse de electronicawereld met muziek die moeilijk in één genre onder te brengen is. Zolang je haar maar niet experimenteel noemt. 'Alleen saaie mensen maken experimentele muziek', zei ze in een interview met Knack Focus.

In 2017 kwam SOPHIE naar buiten als transgender. 'Als ik een rolmodel moet zijn, prima. Maar ik voel niet de noodzaak om thema's als gender en seksualiteit aan te kaarten, hoe belangrijk ze ook zijn', zei ze daarover. 'Ik heb vrienden, Tzef bijvoorbeeld, die daar veel boeiender dingen over te zeggen hebben. Pas op, soms heb ik weleens zin om een of ander zot statement te maken, hoor. Maar uiteindelijk zeg ik meer via mijn muziek. Journalisten leiden me wel vaak naar zulke onderwerpen. Dat is oké, zolang ik me maar niet moet conformeren aan bepaalde verwachtingen.' Ook was ze geen grote fan van hokjesdenken. 'Niemand houdt van labels. Nu, ik vind het wel fijn om een inspiratiebron te zijn voor jonge queer people around the world en ik zal mijn best doen hen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ik zie mijn fans ook een beetje als vrienden en heb echt alleen het beste met hen voor.'

In 2018 bracht ze haar veelbesproken debuutalbum 'Oil Of Every Pearl's Un-Insides' uit, waarmee ze in 2019 genomineerd werd voor een Grammy Award. Naast solowerk maakte ze ook naam als producer voor artiesten zoals Madonna, Charli XCX, Lady Gaga en Flume. De artiest laat een grote leegte na bij haar familie, vrienden en fans. Op sociale media delen artiesten, fans en platenlabels hun eerbetoon aan SOPHIE.

Sophie was a stellar producer, a visionary, a reference. She rebelled against the narrow, normative society by being an absolute triumph, both as an artist and as a woman. I can’t believe she is gone. We need to honor and respect her memory and legacy. Cherish the pioneers. pic.twitter.com/3kyRl1KabY — Chris (@QueensChristine) January 30, 2021

Rest in Power you incredible human 💔 pic.twitter.com/qnxHwivvYw — PAN (@PAN_hq) January 30, 2021

