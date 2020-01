Idiots, de band rond acteur Luc Dufourmont, is terug met een licht gewijzigde naam, twee ep's die beloven te rocken als de neten en een nieuwe single over een man die het deksel op de neus krijgt: 'Wij zijn een vrouwvriendelijke groep'.

Als u tot voor kort een boompje wilde opzetten over de band van Bevergem-acteur Luc Dufourmont en Dick Descamps, sprak u over Id!ots, met uitroepteken. Maar anno 2020 mag u gewoon Idiots zeggen, vertelt Dufourmont aan de telefoon. 'Dat uitroepteken was de idiootste beslissing die Idiots ooit heeft genomen', lacht hij vandaag. 'Op Spotify vond niemand ons, iedereen kwam uit bij Equal Idiots. Wij waren een promomachine voor die band geworden', voegt hij eraan toe met een dikke grijns.

Een lichtjes andere vlag, maar aan de lading die ze dekt is nog maar weinig veranderd. Nieuwe single Lipstick Glamgirl zegt zo niet alles, dan toch veel: een puntige riff à la Queens of the Stone Age zet de toon, nieuwe drummer Minco de Bruijn mokert er niet naast en ondertussen twijfelt Dufourmont, bij de rijpere jeugd bekend van cultband Ugly Papas, of hij wil rocken dan wel croonen.

'Lipstick glamgirl / walking through the night', zingt Dufourmont, waarop het nummer een stevige bocht naar links neemt: 'She feels so high and she smiles to the girl / of this broken man.' Samengevat: een vurige vrouw ziet haar man naar een ander lonken, maar gaat er uiteindelijk zelf met de dame vandoor. 'Een vrouwvriendelijk nummer van een vrouwvriendelijke groep', aldus Dufourmont.

Zoe Bizoe

Aan onze vrouwelijke lezers om daarover te oordelen, maar Idiots heeft op zijn minst één grote vrouwelijke fan: Zoe Bizoe. De comédienne, pas nog verkozen tot wereldkampioen burlesque, speelt de sensuele hoofdrol in de videoclip van Lipstick Glamgirl. 'Zij regelde zowat alles voor de Bevergem-concerten die we ooit met de cast van de reeks hebben gegeven', zegt Dufourmont. 'Sindsdien is Zoe ons blijven volgen. Als ze op vakantie gaat, poseert ze in haar T-shirt van Idiots voor de mooiste tempels ter wereld.'

Naast de passage van Zoe Bizoe is de clip een montage van vrouwen die hun lippen stiften. 'We hebben allemaal rondgevraagd bij onze lieven, dochters en familie. Daarnaast lanceerden we een oproep op onze Facebookpagina', vertelt Dufourmont. 'We moeten creatief zijn, want het budget van de gemiddeld Idiots-clip is min nul. Gelukkig hebben we creatieve vrienden die goed kunnen monteren, zoals Gunter Lamoot of, voor deze clip, Joost Laperre.'

Tot slot: moeten Zoe Bizoe en andere fans van Idiots vrezen nu hun geliefde groep zijn concerten heeft aangekondigd als The Neverending Farewell Tour? 'Voorlopig niet, zegt Dufourmont. 'Die titel bedacht ik in december, toen ik in een klein dipje zat. Want Idiots mag dan wel een mooi verhaal zijn, je kunt er je kinderen geen eten mee geven. Moet je nog staan brullen op je 58ste, vraagt een mens zich dan af. Maar ondertussen gaat het weer beter met mij en denk ik: ja, dit is de laatste tournee, maar we maken hem zo lang als we willen.'

Het Bob Dylan-principe dus? 'Nee, jong. Zo oud zijn wij nog niet. Bovendien hebben wij nog niks bewezen, het moet allemaal nog beginnen. Het moet vooral leuk blijven. Twintig keer in Polen gaan spelen voor vier man per avond? Laat maar. Maar voor een chiro in Woluwe of een festivalletje in Menen geven we alles. De Lokerse Feesten, waarom niet? En als ze bij Pukkelpop verstand krijgen van programmeren, komen we ook af.' (lacht)

Idiots speelt op 31/01 in L'imposture (Lille) en brengt twee ep's uit: Chapter 1 - SPRING (voorjaar) en Chapter 2 - FALL (najaar). Later worden ze op één vinyl-album uitgebracht.

