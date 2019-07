Enkele maanden geleden mochten zestien Belgische beatmakers zich laten gaan met het repertoire van Will Tura. Het resultaat wordt maandag uitgebracht, Knack Focus biedt u nu al een voorproefje aan.

Grasduin in het repertoire van Will Tura uit de sixties en seventies, puur er een beat uit en overtuig een jury vol grote namen als LeFtO en Mala. Dat was de opdracht voor de zestien jonge producers die werden geselecteerd voor de zesde editie van de Champion Sound Beat Battle, het officieuze Belgische kampioenschap beatmaken.

'Het was werken om er iets uit te krijgen', zegt kandidaat Eskill, 'maar vooral heel tof om te horen wat de rest ermee had gedaan'. Eskill, het alias van Benoit Van Eygen, deed dit jaar voor de eerste keer mee met de wedstrijd, maar schopte het meteen tot de finale.

Daar moest Eskill het onderspit delven voor de ervaren producer Susobrino. De jonge Belg met Boliviaanse roots, die doorgaans als Bart Vanobbergen door het leven gaat, combineerde de nummers van Will Tura met zijn eigen unieke insteek om zo voor het tweede jaar op rij de Champion Sound Beat Battle te winnen. Susobrino klaarde de klus met zijn vlotte beats, doordrenkt van etnische sounds van over de hele wereld, waaronder zijn thuisland Bolivië. Vorig jaar vertelde hij in een interview met Chase dat zijn roots hem 'keihard aan het roepen waren', en hij olijk een maandje naar Zuid-Amerika was gereisd om geluiden op te nemen voor zijn album Mapajo.

Van straatgeluiden tot zijn grootmoeders keukentafel: Suso's muziek is een heerlijke mengelmoes van momentopnames, gevoelens en authenticiteit. Voor de Beat Battle plukte hij uit het oeuve van Will Tura onder meer Arme Joe en Linda, Vlaamse klassiekers die van hem een swingend latinjasje kregen aangemeten. Will Tura zelf is alvast fan - 'I love that!' - en zingt in de promovideo enthousiast mee op de herwerkte beats. Susobrino bewandelt met zijn remixes dan ook een heel ander genre: 'Mensen die de term beat battle horen, gaan meteen proberen om zo hard mogelijk te gaan. Ik was daar niet zo mee bezig'.

In conversation w/ Susobrino & Will Tura (Teaser) A couple of months ago we held our annual Champion Sound Beat Battle at Trix, Antwerp. 16 Belgian producers sampled the works of legendary artist Will Tura. Our compilation will come out on Sony Music Belgium on 29/07. We sat down with beat battle winner Susobrino and Will Tura. You can check out the full video on 29/07. Major thanks to Rec'n'Roll Studio for having us and Tumultimedia for the video. Geplaatst door Champion Sound op Woensdag 24 juli 2019

De jonge producers benadrukten het belang van zulke wedstrijden voor de Belgische producerscene. 'Het is een fantastische manier om nieuwe contacten te leggen', aldus Eskill. 'Als producer zit je doorgaans alleen te werken in je studio of op je kamer. Na een avondje rondhangen met andere producers ga je zelf ook met nieuwe ideeën naar huis'.

Zondag houdt Champion Sound een releaseparty in het Antwerpse Onder Stroom, waar enkele deelnemers hun dj-vaardigheden aan het publiek zullen tentoonstellen. Maandag wordt een compilatie van de herwerkte nummers van alle zestien artiesten op de wereld losgelaten, maar hieronder kunt u de beats van beide finalisten al eens beluisteren.