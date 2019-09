De Mechelse rapper Safi vecht op zijn nieuwe ep Bleu tegen de demonen en schuift alvast een snoeiharde single naar voren, Bang.

Dat de Belgische hiphop hoogdagen beleeft, is een open deur intrappen, maar dat er ook voor 2015 meer goede rap was dan enkel K.I.A. en 't Hof van Commerce is dat heel wat minder. Safi & Spreej trok zo jaren aan de kar van de belhop, maar spatte twee jaar geleden uiteen toen Spreej het van de ene dag op de andere dag op bekeken heeft. Voor Safi, Sevi Geerts voor de burgerlijke stand, zat er niets anders op dan de rug te rechten en alleen verder te gaan. Niet evident, want Geerts lijdt aan het syndroom van Asperger en worstelt met een depressie.

'Wekelijks overweeg ik om te stoppen, maar de dag erna vraag ik altijd weer af wie ik nu voor de gek aan het houden ben.' Safi

Dat het toch lijkt te gaan lukken, bewijst de snoeiharde track Bang, waarop Safi de tekstregels als verse fluimen in je gezicht mikt: 'Soms denk ik: ik ben er al te lang / maar ik kan echt geen nee zeggen tegen de drang / Safi, zijde niet bang? / Please, ik kom nog maar op gang.' Of zoals Geerts het aan de telefoon verwoordt: 'Ik ben nog niet klaar met the game, ook al is het een onzeker bestaan en kan ik daar niet goed mee om door mijn Asperger. Wekelijks overweeg ik om te stoppen, maar de dag erna besef ik dat ik mezelf voor de gek heb gehouden. Dat er steeds meer rappers en producers bijkomen? Daar kan ik enkel maar blij om zijn. Ik hoop dat er nog veel artiesten mogen ontploffen zoals pakweg Zwangere Guy.'

Bang is de voorbode van de nieuwe ep Bleu, die volgende maand uitkomt. 'Een samenvatting van twee gevoelswerelden die samenkomen', zegt Safi. 'Op de helft van de nummers voel ik me blue, triestig, op de andere helft, waaronder Bang, ga ik voor bleu in de betekenis van 'rauw'. Als een biefstuk die vijf seconden in de pan heeft gelegen.' Safi hielp zelf mee aan de productie van enkele nummers, maar trommelde ook nog zes andere producers op, onder wie de jonge 95 Kuston, bekend van Gangthelabel; Cloos, huisproducer van Safi's label Eigen Makelij en Chuki Beats, die zich al een tijdje opwerpt als dé Vlaamse hiphopproducer met werk voor Zwangere Guy, Dvtch Norris, K1D en Yung Mavu. 'Nog even en Chuki is off limits voor Belgische artiesten', lacht Safi.

Dat Safi zo onverbloemd kán praten over zijn problemen, schrijft hij zelf toe aan... Selah Sue. 'Drie jaar geleden zag ik haar in Winteruur op Canvas een tekst voorlezen van filosoof Eckhart Tolle, over hoe moeilijk het is om het nu te leven. Ik herkende mezelf in het fragment en in haar getuigenis. Sindsdien probeer ik zo open mogelijk te zijn en het taboe rond psychische problemen te doorbreken. Naar een psycholoog durven stappen als je met donkere gedachten worstelt, moet even evident worden als naar de huisarts gaan met een keelontsteking.'

De clip van Bang is er, uiteraard, geen voor schrikschijters. Safi en regisseur Otis Weewauters gingen aan de slag met de esthetiek van horrorfilms, inclusief een donker steegje, een eng meisje met een rode ballon en Safi die wel lijkt op te staan uit de doden. 'Dat is een val, maar dan achterstevoren afgespeeld', zegt de rapper, die een groot deel van de video zelf bedacht. 'De lenzen die ik draag om mijn pupillen te verbergen, waren mijn idee', zegt de rapper. 'Otis koos dan weer de locatie, een steenweg waar niet al te veel auto's komen. De montage hebben Otis en ik samen gedaan, van drie uur 's middags tot zes uur 's ochtends, aan één stuk door.'