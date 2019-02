Post Malone versterkt Pukkelpopaffiche

De Amerikaan Austin Richard Post, zoals Post Malone echt heet, liet zich in 2018 al opmerken op Rock Werchter. Volgende maand staat hij in het Sportpaleis. En in de zomer doet hij daar dus ook nog een uitje richting Kiewit bij.

Post Malone, bekend van monsterhits als Rockstar, Psycho en White Iverson, treedt aan op vrijdag 16 augustus, de tweede Pukkelpopdag met ook onder meer James Blake, Stormzy, Jon Hopkins en het eerste van in totaal twee The National-concerten.

Net als met de aankondigingen van nieuwe superster Billie Eilish en streamingreus Twenty One Pilots geeft Pukkelpop met de toevoeging van Post Malone eens te meer aan zich dit jaar aan een stevige verjongingskuur te willen onderwerpen.

