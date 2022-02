Singer-songwriter Porcelain Id maakt melancholische luisterliedjes met een onmiskenbare, herkenbare stijl.

Aka: Hubert Tuyishime

...

Een support voor Meskerem Mees, een gouden medaille in de finale van Sound Track, een residentie in Trix en een pasgeboren zoon: 2022 is nu al een goedgevuld jaar voor Porcelain id, het alter ego waaronder de 23-jarige Hubert Tuyishime al twee jaar lang aan een eigenzinnig repertoire werkt. Eigenzinnig én verdomd lastig te definiëren. Op de vorig jaar verschenen debuut-ep Mango switcht Porcelain id moeiteloos van Nederlandstalige luisterliedjes (Blauw) naar lofi-indie in het Engels (het prachtige Montana). Hun hyperpersoonlijke teksten snijden thema's als identiteit, gender en racisme aan. Live krijgt u uitgeklede versies op een akoestische gitaar voorgeschoteld. En wie aandachtig luistert, herkent misschien de invloed van Destroyer, Bon Iver, Tyler, the Creator, Kinderen voor Kinderen en Fixkes, de Stabroekse band waar Tuyishime megafan van werd toen die als kind vanuit Rwanda naar België kwam en Kvraagetaan op de radio hoorde. En toch heeft Porcelain id nu al een onmiskenbare, herkenbare stijl. 'Muzikaal ga ik misschien alle kanten op, maar vooral inhoudelijk is er wel degelijk een rode draad: herinneringen en melancholie liggen aan de basis van al wat ik maak', aldus Tuyishime. 'Ik focus me sowieso meer op de inhoud. Omdat ik technisch gezien geen virtuoos ben, maar vooral omdat ik heel gevoelsmatig te werk ga. Eigenlijk is Porcelain id gewoon een melancholisch arsenaal aan random dingen. (lacht)' Hun eerste langspeler is nog volop in de maak, maar wij zijn nu al geïntrigeerd door Porcelain id's arsenaal. Een willekeurige quote: 'Mijn debuut-ep was heel intuïtief, alsof ik haast toevallig op een sound botste. Op mijn eerste langspeler wil ik de ideeën waar ik toen al mee flirte verder ontdekken en opentrekken.' In concert: op 5/3 tijdens Nocturne Strook in het Groeningemuseum en Sint-Janshospitaal in Brugge.