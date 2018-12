Poppunt bekroont thesissen over maatschappelijke impact van muziek

De dertiende editie van de Popthesisprijs, die Poppunt jaarlijks uitreikt om onderzoek over popmuziek en de muzieksector te stimuleren, trekt vooral de maatschappelijke kaart. En daar is een reden voor, legt de organisatie uit in een persbericht. 'In tijden waarin de samenleving nood heeft aan wederzijds begrip, willen we een lans breken voor onderzoek met een maatschappelijke relevantie.'

De prijs voor de masterscriptie wordt gedeeld door Barbara Sprangers (UGent) en Michiel Van Leirberghe. Sprangers schreef een thesis over de weergave van holebi's in muziekclips aan de hand van concepten uit onder meer de film- en de genderstudies. Volgens haar onderwerpen homo- of biseksuele artiesten zich nog vaker aan de heteronorm dan je zou denken. 'Het is niet omdat er meer representatie is, dat die niet beter kan', besluit ze.

Lees hier meer over de thesis van Barbara Sprangers.

Michiel Van Lerbeirghe onderzocht in zijn winnende werkstuk drie toepassingen van blockchain en zet zo een domper op de feestvreugde rond de nieuwe technologie. In theorie zouden artiesten via blockchain bijvoorbeeld zelf hun auteursrechten kunnen beheren, wat de rol van Sabam sterk zou verkleinen. De echte macht ligt volgens Van Lerbeirghe echter bij de consument en de grote online platformen. En die zijn geen vragende partij voor dergelijke omwentelingen. 'Blockchain? Mooi op papier, moeilijk om te zetten in de praktijk', concludeert hij.

De prijs voor beste bachelorscriptie ten slotte gaat naar Celine Colignon en Gaëtan Decan (Arteveldehogeschool) die een kant-en-klaar muzikaal lessenpakket ontwikkelden voor de integratie van vluchtelingen in het secundair onderwijs. 'In de klassen zijn er steeds meer jonge vluchtelingen aanwezig. Daarom onderzochten we hoe Westerse leerlingen en vluchtelingen elkaars cultuur beter kunnen leren kennen', legt Colignon uit. 'We vertrokken vanuit het gegeven dat muziek een belangrijke meerwaarde kan zijn in het integratieproces.'