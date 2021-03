Het festival Pinkpop in Nederlands-Limburg wordt opnieuw een jaar verplaatst. De 51ste editie, met Pearl Jam als een van de headliners, zal op 17, 18 en 19 juni 2022 in Landgraaf plaatsvinden.

Dat heeft de organisatie 'met pijn in het hart' meegedeeld. 'Ondanks de positieve berichten rondom het vaccineren en de ingeslagen route naar het oude normaal blijken met name Amerikaanse acts huiverig om dit jaar hun tournee te laten doorgaan', zeggen de organisatoren in de mededeling.'Het is in onze ogen mede daarom niet mogelijk om Pinkpop dit jaar naar onze maatstaven en eisen te organiseren.' De organisatie bekeek nog of ze het festival later in de zomer kon laten doorgaan, maar dat bleek niet haalbaar. Reeds gekochte tickets blijven geldig voor de nieuwe data, met de mogelijkheid om op basis van het dan bekende programma eventueel een ander ticket te kiezen. De organisatie kan Pearl Jam al bevestigen als een van de headliners voor 2022. Wie geen jaar kan of wil wachten, krijgt zijn geld terug of krijgt een tickettegoed voor toekomstige edities van Pinkpop.