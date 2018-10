Pink is derde headliner voor Rock Werchter

De Amerikaanse popzangeres Pink - gestileerd als P!NK - staat bovenaan de line-up van de eerste festivaldag van Rock Werchter, donderdag 27 juni. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. Eerder werden ook de headliners van 28 juni (The Cure) en 29 juni (Mumford and Sons) al bekendgemaakt.

Het wordt het eerste Belgische concert van Pink sinds haar uitverkochte optreden in het Sportpaleis in 2013. Het is ook de eerste keer sinds 2010, het vorige concert van Pink in Rock Werchter, dat een vrouwelijke solo-artiest de main stage headlinet. Toen stond Pink samen met Rammstein bovenaan de dagaffiche.

De ticketverkoop voor Rock Werchter 2019 start op vrijdag 26 oktober om 9u via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.