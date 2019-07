Peggy Gou verovert de technoscene met giraffen en goede smaak

Met Peggy Gou haalde Tomorrowland niet alleen een hippe house- en techno-dj, maar ook een modefenomeen naar Boom. 'Laat me toch lipstick opdoen om een video te shooten. So what? Als ik goeie muziek speel, kan ik voor de rest doen wat ik wil.'

Peggy Gou

Eerst en vooral een waarschuwing voor 2manydjs: kijk niet op als jullie vrijdag, tijdens jullie set op Tomorrowland, giraffen zien opduiken in het publiek. Die zijn niet voor de broers Dewaele bedoeld, maar voor Peggy Gou, de Koreaanse it-dj die na hen speelt. De giraf is haar lievelingsdier, ziet u, al verklaart dat nog niet waarom Gou zo'n fenomeen is dat haar fans knuffelbeesten meesleuren.

