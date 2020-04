Pearl Jam stelt zijn Europese zomertour wegens de coronacrisis uit tot volgend jaar. Zo verliest Rock Werchter zijn eerste headliner.

In een virusvrije wereld zou Pearl Jam op donderdag 2 juli de hoofdact zijn op Rock Werchter. Het zou al de zesde passage worden van de Amerikaanse rockband van Eddie Vedder op de wei in Werchter. Het laatste bezoek van de grungegroep dateerde van 2018.

De organisatoren van Rock Werchter laten op Twitter weten dat ze de beslissing van Pearl Jam begrijpen. Ze zeggen overigens dat de kans klein is dat het festival zal plaatsvinden. 'Het is echter aan de nationale veiligheidsraad om te beslissen over verdere maatregelen.' (Belga)

In een virusvrije wereld zou Pearl Jam op donderdag 2 juli de hoofdact zijn op Rock Werchter. Het zou al de zesde passage worden van de Amerikaanse rockband van Eddie Vedder op de wei in Werchter. Het laatste bezoek van de grungegroep dateerde van 2018. De organisatoren van Rock Werchter laten op Twitter weten dat ze de beslissing van Pearl Jam begrijpen. Ze zeggen overigens dat de kans klein is dat het festival zal plaatsvinden. 'Het is echter aan de nationale veiligheidsraad om te beslissen over verdere maatregelen.' (Belga)