Rock Werchter haalt Pearl Jam opnieuw naar België. De Amerikanen zouden er deze zomer spelen, maar annuleerden hun tournee naar aanleiding van de coronapandemie.

Rock Werchter strikt zijn headliner van dit jaar opnieuw. Eddie Vedder en co herbevestigen hun Europese tournee, die geschrapt werd door de coronacrisis. Een van de vijftien concerten die Pearl Jam volgende zomer in Europa speelt, is op Rock Werchter.

Pearl Jam speelt op de eerste festivaldag van Werchter, donderdag 1 juli 2021. Het wordt de zesde keer dat de grungegroep optreedt op de festivalweide van Rotselaar. Lees hier de recensie van hun laatste passage in 2018.

Rock Werchter 2021 vindt plaats van donderdag 1 tot zondag 4 juli 2021. Eerder werd de komst van onder meer Gorillaz, Pixies, alt-J, Jamie xx, Thom Yorke, Cigarettes After Sex, Fontaines D.C. en Big Thief aangekondigd. Kaartjes koop je via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.

Rock Werchter strikt zijn headliner van dit jaar opnieuw. Eddie Vedder en co herbevestigen hun Europese tournee, die geschrapt werd door de coronacrisis. Een van de vijftien concerten die Pearl Jam volgende zomer in Europa speelt, is op Rock Werchter.Pearl Jam speelt op de eerste festivaldag van Werchter, donderdag 1 juli 2021. Het wordt de zesde keer dat de grungegroep optreedt op de festivalweide van Rotselaar. Lees hier de recensie van hun laatste passage in 2018.Rock Werchter 2021 vindt plaats van donderdag 1 tot zondag 4 juli 2021. Eerder werd de komst van onder meer Gorillaz, Pixies, alt-J, Jamie xx, Thom Yorke, Cigarettes After Sex, Fontaines D.C. en Big Thief aangekondigd. Kaartjes koop je via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.