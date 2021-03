Pearl Jam wordt de eerste naam op de affiche van Rock Werchter 2022. De band van Eddie Vedder is de headliner op donderdag 30 juni, de openingsdag van het festival.

Pearl Jam stelt zijn volledige zomertournee 2021 uit naar de zomer van 2022 en in zijn tourschema is ook Rock Werchter opgenomen. Het is nog wachten tot eind juni volgend jaar voor de volgende editie van Rock Werchter, aangezien de editie van dit jaar werd afgelast door de coronacrisis. 'De huidige omstandigheden maken dat het festival niet normaal voorbereid kan worden, noch is er de zekerheid dat eens de datum daar is, het festival kan doorgaan in volle vorm. We willen de fans en artiesten enkel de allerbeste Rock Werchter ervaring bieden', klinkt het dinsdag nog eens.

Tickethouders van Rock Werchter 2021 zijn inmiddels persoonlijk door Ticketmaster gecontacteerd. Hun bestelling wordt integraal overgezet naar 2022, al kan wie dat wenst de bestelling ook omzetten in krediet. Dat kan vrij besteed worden aan festivals georganiseerd in het Festivalpark in Werchter in 2021 en 2022.

Rock Werchter 2022 vindt plaats van 30 juni tot 3 juli. De ticketverkoop start in het najaar. Meer namen en praktische informatie volgen later.

