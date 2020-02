Bedoeling is dat de centen besteed worden aan beurzen voor muziekleraren, mentorprogramma's en extra muzieklessen voor leerlingen, zo maakte de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio maandag bekend.

Het geld is afkomstig van de afscheidstournee 2018 van de 78-jarige Paul Simon. Het laatste concert van die tournee vond plaats in het Flushing Meadows Corona Park in New York, niet ver van waar de artiest opgroeide. 'Ik verheug mij er als afgestudeerde van een openbare school in New York op om te zien hoe het muzikale talent zal floreren en wat de kinderen ons nog zullen laten zien wanneer ze het nieuwe programma doorlopen', aldus Simon.

Paul Simon verwierf wereldfaam als lid van het duo Simon & Garfunkel, samen met collega-muzikant Art Garfunkel. Ook solo boekte hij de voorbije decennia heel wat successen.

