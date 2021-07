Parijs is van plan de historische concertzaal Bataclan te kopen. De Bataclan was zes jaar geleden het doelwit van een terroristische aanslag waarbij jihadisten negentig bezoekers doodschoten.

De gemeenteraad van Parijs neemt volgende week een besluit over de aanschaf van de zaal. De prijs is vastgesteld op 1,4 miljoen euro. Burgemeester Anne Hidalgo schrijft op Twitter dat 'de Bataclan de geschiedenis is van Parijs'.

De Bataclan ging in 1865 open en is al jaren een van de opvallendste zalen van Parijs. De concertzaal 'weerspiegelt al 150 jaar de Parijse cultuur en manier van leven', aldus de Bataclan zelf.

Behalve om het bloedbad staat de zaal ook bekend als een symbool van de Parijse vastberadenheid om ondanks de extremistische dreiging te blijven genieten van het leven.

