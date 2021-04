Paradise Down by the Lake, een kleinschalig elektronicafestival van de organisatoren van Paradise City, wordt uitgesteld.

Paradise Down by the Lake zou plaatsvinden gedurende vijf weekends tussen 1 mei en 6 juni, maar moet omwille van de coronapandemie nog even op zich laten wachten. De organisatie heeft nog geen nieuwe data bekendgemaakt, maar belooft het festival op bootjes nog deze zomer te laten plaatsvinden.

Tijdens Paradise Down by the Lake kunnen telkens 400 bezoekers genieten van DJ-sets en live acts vanop bootjes, dobberend op een meer in het Park van Beervelde. Onder meer Lola Haro, John Talabot, Alfred Anders & Walrus en AliA & DTM Funk zouden er een set spelen. Het is nog niet duidelijk of de line-up overgeheveld wordt naar de uitgestelde editie.

Het festival is al weken hopeloos uitverkocht, de tickets blijven geldig. Meer info op de website van het festival. (M.M.)

