Paradise City strikt 2manydjs, Todd Terje en Daphni

Twee weken nadat Paradise City voor de eerste keer namen loste, met DJ Koze en John Talabot op kop van het peloton, heeft het festival zijn line-up opnieuw met achttien namen versterkt. Met 2manydjs en Beraadgeslagen zitten daar alvast twee sterke Belgische acts bij.

Ook met Daphni - het alias van Caribou -, Todd Terje en Konstantin Sibold mikt Paradise City hoog. Zitten verder in de nieuwe lading artiesten: Adriatique, Dj Python, Egyptian Lover, Folamour, Gerd Janson, Josey Rebelle, Jungle By Night (live), Leroy Burgess, Nosedrip, Polo & Pan (dj-set), Skatebård, Trikk en Vaal.

Voor de vijfde editie van het festival, dat nog steeds plaatsvindt rondom het kasteel van Ribaucourt in Perk, kondigde Paradise City daarnaast al eerder een nieuw podium aan, verscholen in de bossen. De programmatie daarvan is in handen van het Duitse colectief Giegling.

Paradise City vindt plaats van 5 tot en met 7 juli. Tickets en info vindt u op de websitevan Paradise City.