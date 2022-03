Onder andere Fatima Yamaha, DJ Tennis en K.ZIA werden aan de affiche van het festival toegevoegd.

Van 1 tot en met 3 mei vindt op het domein van Kasteel Ribaucourt opnieuw het dancefestival Paradise City plaats. Eerder werden al klinkende namen als Ben UFO, John Talabot en KI/KI aangekondigd.

Vandaag loste het festival een tweede lading artiesten die de dansbenen in beweging zullen brengen. Het gaat om een mengeling van dj's en live-acts.

Onder andere John Noseda, DJ Tennis en Dan Shake zullen plaatjes komen draaien. De melancholische house van DJ Seinfeld zal dan weer live over het festivalterrein schallen, net als de opbeurende beats van Fatima Yamaha (AKA Bas Bron, producer voor De Jeugd Van Tegenwoordig). Wie zin heeft in een genreswitch, zal terecht kunnen bij Reinel Bakole en K.Zia, die ook op het festival optreden.

Een volledig overzicht van alle aangekondigde namen kan u vinden op de website van Paradise City.

Van 1 tot en met 3 mei vindt op het domein van Kasteel Ribaucourt opnieuw het dancefestival Paradise City plaats. Eerder werden al klinkende namen als Ben UFO, John Talabot en KI/KI aangekondigd. Vandaag loste het festival een tweede lading artiesten die de dansbenen in beweging zullen brengen. Het gaat om een mengeling van dj's en live-acts.Onder andere John Noseda, DJ Tennis en Dan Shake zullen plaatjes komen draaien. De melancholische house van DJ Seinfeld zal dan weer live over het festivalterrein schallen, net als de opbeurende beats van Fatima Yamaha (AKA Bas Bron, producer voor De Jeugd Van Tegenwoordig). Wie zin heeft in een genreswitch, zal terecht kunnen bij Reinel Bakole en K.Zia, die ook op het festival optreden.Een volledig overzicht van alle aangekondigde namen kan u vinden op de website van Paradise City.