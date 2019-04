Voor wie zelf op schattenjacht wil gaan: de beste releases van Record Store Day.

De singles

Revolutionary Song is een David Bowie-curiosum, geschreven voor de film Just a Gigolo (1978), waarin de Thin White Duke de hoofdrol speelde. Op de B-kant staat de titelsong, tevens de laatste opname van zijn tegenspeelster Marlene Dietrich.

Ook cinemagerelateerd is de gelimiteerde oranje single van A Clockwork Orange en The Shining, twee tracks die synthesizerpionier Wendy Carlos pende voor de gelijknamige Kubrick-films.

De single Bubblin', die Anderson Paak een Grammy opleverde, stond niet op 's mans derde album Oxnard, maar is nu alsnog in z'n uppie op vinyl te scoren.

En Jack White wekt in zijn speeltuin een vergeten Japans formaat opnieuw tot leven: de three inch-single. Zijn Third Man Records brengt een box minuscule singles van The Raconteurs, The Dead Weather, Jack White en The White Stripes heruit.

De reissues

Voor het eerst op vinyl: Honeyman van Tim Buckley, een livesessie van de pa van Jeff uit 1973 waarop zijn geëxperimenteer met folk, funk, en jazz hoge toppen scheert.

De nieuwe picture disc van The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators (1966), een mijlpaal in de psychedelische rock, is een kleurrijk juweeltje dat naast pakweg Thee Oh Sees en Parquet Courts beeldig op de schouw blinkt.

Voor jazzadepten is er een mooie heruitgave, op fel blauw vinyl, van Charlie Parker with Strings, in 1950 een instantklassieker voor de legendarische saxofonist.

Third Man Records diept een obscuur juweel op: Kins, het debuut uit 1982 van Griot Galaxy, een afrofuturistisch, sociaal bewust, door John Coltrane en Sun Ra beïnvloed combo uit Detroit.

De compilaties

In 2000 was Disco Not Disco een profetische verzamelaar van 'leftfield disco classics from the New York underground', twee jaar voor DFA en LCD Soundsystem een nieuwe funkpunkrevolutie ontketenden. Gezocht goed op de tweedehandsmarkt, nu voor het eerst opnieuw geperst.

The Iron Mountain Analogue Research Facility, het label achter Hillbillies in Hell, trekt met Cold War Countdown de kaart van apocalyptische, anticommunistische en/of vendelzwaaiende country en bluegrass uit de periode 1950-1970.

Sofia Coppola's Lost in Translation had vele troeven, waaronder de soundtrack, met onder meer My Bloody Valentine, Air en The Jesus & Mary Chain. Rhino herverpakt die in violetkleurig vinyl én - op de hoes - de derrière van Scarlett Johansson.

De Belgen

The Bony King of Nowhere gaat naakt, naakter, naaktst met Silent Days - The Demo Recordings, acht songs uit zijn bejubelde langspeler van vorig jaar zoals hij ze voor het eerst opnam in een caravan in de Vlaamse Ardennen.

Tim Vanhamel liet zich voor de gloednieuwe Millionaire-single Don't inspireren door The Dirtbombs, Ween en sixtiessoul. Op de instrumentale remix op de B-kant van deze roze single komt saxofonist Mattias De Craene van Nordmann en MDCIII mee van jetje geven.

Sloeg ook aan het remixen: David Poltrock, die zich op een geprepareerde piano aan een eigenzinnige versie waagde van Missing Wires, een single uit Soulwax' twee jaar oude album From Deewee.

En Bonzai Records keert terug in de tijd, naar de nineties met Bonzai Channel Oneen It's Your DJ van producerstandem Thunderball, voor de gelegenheid samen op één transparant rode single gestanst. Allemaal samen: ta, ta-ta-taa, ta, ta-ta-taa!