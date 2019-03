Op stap met The Germans: 'Dat is bereid zijn om compromisloos op je bek te gaan'

'Die Spaanse versie van Café met rooi' gordijnen heeft de plaat net niet gehaald.' Ongeveer alle andere genres staan wel op Sexuality, het nieuwe album van The Germans. Wij lifften mee naar Brussel om te checken of de Gentse bende zich achter het podium even hard smijt als erop.

© Wouter Van Vaerenbergh