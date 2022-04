Rock Werchter Encore, het extra festival in het festivalpark van Werchter, heeft woensdag haar volledige line-up bekendgemaakt. Onder meer Zwangere Guy, Foals en The Specials vervoegen headliner Florence + The Machine op zondag 26 juni.

Rock Werchter Encore is een eenmalig extra dagfestival die georganiseerd wordt door Live Nation, dezelfde organisatie achter TW Classic, Werchter Boutique en het vierdaagse Rock Werchter. Live Nation wil de terugkeer van een 'normale zomer' vieren met een extra festivaldag.

Vorige week werd headliner Florence + The Machine aangekondigd, vandaag is de affiche vervolledigd. De Main Stage wordt zondagnamiddag geopend door Zwangere Guy. Intergalactic Lovers, Foals en The Kid LAROI spelen nadien. Op het tweede podium in The Barn treden achtereenvolgens AG Club, Sylvie Kreusch, Sky Ferreira en Mitski op. The Specials sluiten The Barn af.

Tickets voor Encore kosten 94 euro en zijn vanaf morgen te koop.

