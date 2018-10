Ook Tool komt volgend jaar naar Rock Werchter

Bijna dagelijks vult Rock Werchter tegenwoordig zijn affiche aan. De laatste in het rijtje is de Amerikaanse progressive-metalband Tool. De groep speelt op vrijdag 28 juni in Werchter en deelt die dag de affiche met The Cure.

De band rond Maynard James Keenan stond enkele jaren op een laag pitje en de voorlopig laatste plaat 10,000 Days dateert alweer van 2006, ook het jaar van hun vorige Werchterpassage. Een nieuwe plaat is wel in de maak en zou mogelijk volgend jaar uitkomen, lieten de bandleden al eerder weten.

Naast The Cure en Tool werden ook Pink (27 juni), Mumford & Sons, Florence + The Machine (29 juni) en Muse (30 juni) aangekondigd. De ticketverkoop start op vrijdag 26 oktober om 9u via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Stay tuned for more.